Reggina: Cormaci sul momento della squadra, il calciomercato e Ferraro

"Contenti si, ma siamo la Reggina e ancora non si è fatto nulla"

Il Club Manager Antonio Cormaci, ospite di “Zona Amaranto” in onda su CityNow, ha parlato del momento della Reggina, di svolta e di calciomercato: “Si è vista la forza soprattutto del gruppo, coeso, compatto, con degli obiettivi chiari. Essere tutti uniti fino alla fine e portare il risultato che ci siamo prefissati all’inizio della stagione, soprattutto dopo che la situazione si era parecchio complicata. Adesso, però, stanno venendo fuori le qualità di tutti e la partita contro la Vibonese è un’altra finale vinta così come amiamo dire all’interno del nostro gruppo.

Leggi anche

Si è giocata la partita perfetta, la vittoria è una ulteriore spinta morale che in questo momento è di fondamentale importanza. Noi come società, con a capo il responsabile dell’area tecnica Bonanno, abbiamo portato avanti un mercato dettagliato, mirato, dietro indicazioni precise del mister, rispetto alle due esigenze. Oggi viene esaltato Fofana, ma quando lo abbiamo preso è passato un pò sottotraccia. Giuliodori non vedeva l’ora di venire a Reggio e in campo si è vista questa voglia. Adesso siamo in tanti? Direi completi in ogni reparto e senza patemi rispetto a possibili infortuni o squalifiche.

Leggi anche

Poi voglio sottolineare il percorso di crescita di Ferraro. E’ un attaccante forte ma ha bisogno di supporto, se vogliamo anche di essere coccolato. In questo momento sta facendo decisamente la differenza. A lui crediamo di avere affiancato il calciatore giusto sotto tutti i punti di vista e parlo di Guida. Con la Reggina in crescita, nel momento in cui si è saputo che cercavamo un attaccante, abbiamo ricevuto decine e decine di telefonate. Serviva l’uomo giusto, al momento giusto e complementare a Ferraro. Nessun nome per accontentare il tifoso.

Oggi è giusto essere contenti per quello che si sta facendo, ma ancora non si è fatto nulla, siamo la Reggina. Abbiamo vinto sette finali, ne mancano altre quindici da vincere”.