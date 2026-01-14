Reggina, situazione infermeria: due rientri, tre ancora ai box

La Reggina riparte dal campo con notizie positive. Come anticipato da Torrisi nella settimana precedente, sono tornati ad allenarsi regolarmente con il gruppo il capitano Barillà e l’esterno Palumbo. Entrambi hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e sono ora pienamente a disposizione dell’allenatore.

Situazione diversa per Verduci, che dovrà restare ancora fermo ai box. Il problema muscolare accusato nei giorni scorsi richiederà infatti qualche settimana prima di un possibile rientro. Continua invece a essere monitorata la condizione di Desiato: il fastidio al tallone non accenna a scomparire, nonostante gli esami strumentali abbiano escluso lesioni.

Allenamento a parte per Fomete e Pellicanò, mentre Porcino prosegue il percorso di recupero, con tempi ancora non brevissimi per il ritorno in gruppo.

Il primo allenamento settimanale si è svolto sotto lo sguardo attento del patron Ballarino, presenza che conferma la vicinanza della società alla squadra in una fase importante della stagione.