Reggina: spingere ancora per arrivare alla vetta. C’è bisogno di tutti

La Reggina si avvicina con grande fiducia alla sfida con la Vibonese, forte di sette vittorie consecutive che confermano il momento straordinario della squadra. Un cammino inarrestabile, che ha messo in evidenza la crescita esponenziale del gruppo, non solo in termini di risultati, ma anche sotto il profilo della mentalità e della consapevolezza.

In questi giorni, l’allenatore Torrisi spera di recuperare qualche giocatore infortunato, ma al momento l’assenza di quelli che settimane addietro erano titolari, non sembra condizionare le prestazioni della squadra. La forza del collettivo e l’atteggiamento di chi scende in campo sono le chiavi che permettono alla Reggina di restare ad alti livelli, indipendentemente da chi sia presente o meno.

E tra i punti di forza della squadra, certamente l’attaccante Ferraro, il quale sta vivendo un momento di forma eccezionale. Il suo stato fisico e mentale gli consente di essere devastante sotto ogni aspetto: un giocatore immarcabile, insostituibile e capace di fare la differenza in ogni partita. La Reggina spera che questo rendimento continui ancora per molto, visto il suo contributo oggi fondamentale nella lotta per la rincorsa alla parte alta della classifica.

La squadra, inoltre, si prepara a vivere un’altra grande partita davanti al suo pubblico. L’atmosfera che si respira è quella di un gruppo maturo, che sa di poter contare sul sostegno della propria gente. Domenica sarà l’occasione giusta per lanciare un messaggio forte e chiaro: si è proiettati verso il raggiungimento di nuovi traguardi e il pubblico avrà un ruolo determinante in questa sfida. L’auspicio è che la curva e tutto lo stadio siano numerosi al fianco di Fofana e compagni, tutti insieme unendo le forze per continuare la scalata verso quella posizione di classifica che tutti si vuole raggiungere.