Serie D: i numeri delle prime cinque in classifica. Reggina primato nelle vittorie… e nelle sconfitte
L'Athletic Palermo è una macchina da gol, ma ne incassa tanti
13 Gennaio 2026 - 10:36 | Redazione
La vittoria della Reggina sulla Nissa e il pareggio del Savoia in casa contro l’Acireale, hanno accorciato ulteriormente le posizioni al vertice, pur con il successo della Nuova Igea, oggi unica capolista. Dando uno sguardo ai numeri delle prime cinque in graduatoria, ci si accorge che nell’ordine Nuova Igea, Savoia, Athletic Palermo e Reggina hanno lo stesso numero di vittorie (10), diverso è quello delle sconfitte con i giallorossi fermati solo 2 volte, campani e nerorosa 4, mentre gli amaranto hanno conosciuto ben 6 battute d’arresto. La Nissa ha vinto 9 volte e perso 5.
Per quello che riguarda le reti realizzate Nuova Igea 30 e 16 subìte, Savoia 33 e 19, Athletic Palermo 36 e 25, Reggina 22 e 14, Nissa 26 e 21. Delle 14 reti subìte dalla Reggina, ben otto sono racchiuse in tre sconfitte (Favara 2-1, Gelbison 2-3, A. Palermo 2-3).
Le prime cinque posizioni in classifica
Nuova Igea 37
Savoia 35
Athletic Palermo 35
Reggina 33
Nissa 32