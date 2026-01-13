Reggina: la forza è il gruppo, ma alcuni singoli stanno facendo la differenza

Il cammino è ancora lungo, pieno di insidie e la concorrenza non molla, ma gli amaranto ci sono

La Reggina allunga la sua striscia positiva e centra il settimo successo consecutivo. Un risultato pesante, ottenuto sul campo della Nissa, una delle rivali più accreditate nella corsa alle zone alte della classifica.

Una partita dominata. La Reggina ha imposto ritmo e gioco dall’inizio alla fine, controllando l’avversario e mostrando grande solidità. È stata una prova di forza, ma soprattutto una dimostrazione di maturità.

Ancora una volta decisivo il collettivo. Il gruppo funziona, si muove compatto e non concede nulla. Andando sui singoli, in difesa spicca il duo Girasole Rosario e Domenico, mentre Fofana garantisce equilibrio e continuità in mezzo al campo. Davanti, Ferraro è incontenibile. L’attaccante crea occasioni in serie, si costruisce le giocate da solo e mette costantemente in difficoltà la difesa avversaria. Gli è mancato solo il gol, ma la prestazione resta di alto livello.

Nota speciale per Giuliodori. Arrivato da pochi giorni, con un solo allenamento sulle gambe, è stato subito gettato nella mischia. Risposta immediata: grande partita e gol all’esordio. Poi possiamo anche evidenziare la crescita evidente dei vari Distratto, Laaribi, Mungo, Di Grazia.

Il cammino è ancora lungo e complicato e la concorrenza non molla. Ma la Reggina, oggi, dà una sensazione chiara: è pronta a giocarsela con chiunque. E non sembra avere alcuna intenzione di fermarsi.