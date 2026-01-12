Calciomercato: la Nuova Igea ci crede. Arriva un ex Reggina

La squadra giallorossa è in testa alla classifica e punta a rimanerci

Con il mezzo passo falso del Savoia e la vittoria sul Milazzo, la Nuova Igea è balzata solitaria in vetta alla classifica con due punti di vantaggio su chi insegue (Savoia e Athletic Palermo) e quattro sulla Reggina che nello scontro diretto ha battuto la Nissa. La compagine giallorossa non intende mollare, anzi crede fermamente di poter proseguire la propria marcia ed è proprio per questo che continua a rinforzare il proprio organico. I colleghi di seried24 scrivono di una trattativa già chiusa per l’ex Reggina Cham, in forza alla Carrarese, ma mai utilizzato. Il difensore a inizio stagione è stato vicinissimo ad un ritorno in amaranto:

“L’Igea Virtus sogna in grande. La società del girone I è in piena lotta per la promozione e ha chiuso l’acquisto di Cham dalla Carrarese. Il terzino sinistro in due anni alla Reggina ha collezionato 48 presenze, 5 gol e 3 assist totali in campionato, dei numeri importanti che lo hanno reso uno dei terzini e under in generale più forti della Serie D.

Il classe 2005, in due anni a Reggio Calabria, ha mostrato potenzialità davvero importanti. Spiccano soprattutto le sue doti offensive e la sua capacità di incidere con le sue sgroppate in avanti. Anche difensivamente Cham ha mostrato significativi miglioramenti”.