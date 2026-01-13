Serie D: le notizie della giornata. Nuovo tecnico per la Vibonese, Cham alla Nuova Igea

“U.S. Vibonese Calcio è lieta di annunciare l’arrivo di Antonello Capodicasa alla guida tecnica della prima squadra.

Classe 1963, Capodicasa porta con sé un bagaglio di esperienza trentennale maturato tra prime squadre e settori giovanili. Dopo oltre dieci anni nel settore giovanile del Palermo, ha guidato diverse realtà del calcio siciliano tra cui Favara, Orlandina, Akragas, Nissa, Licata e Alcamo, conquistando due promozioni dirette in Serie D e la vittoria della Coppa Italia Nazionale Dilettanti.

Nella stagione 2023/24 ha allenato la Primavera della Gelbison, mentre nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di vice allenatore di Roberto Boscaglia sulle panchine di Ancona e Latina in Serie C, accumulando preziosa esperienza nei professionisti. Ad inizio di questa stagione la firma per la Primavera del Trapani.

Ad affiancare Mister Capodicasa, in qualità di match analyst, sarà Ivan Cosimini, reduce dall’esperienza alla Messana in Eccellenza.

La presentazione ufficiale di Mister Capodicasa e Cosimini alla stampa e ai tifosi si terrà sabato alle ore 12:00 allo stadio “Luigi Razza” al termine dell’allenamento di rifinitura in vista della trasferta di Reggio Calabria“.

Leggi anche

Cham ex Reggina alla Nuova Igea

“Nuova Igea Virtus comunica di aver raggiunto un accordo con la Carrarese Calcio 1908 per il prestito fino al termine dell’attuale stagione del calciatore Eliman Cham.

Difensore ed esterno mancino classe 2005, il calciatore ha la doppia nazionalità gambiana e ghanese. Potenza fisica, altezza, velocità e personalità sono tra le caratteristiche migliori di Cham, che arriva da una prima parte di stagione in cui non è riuscito a trovare tanto spazio nella formazione apuana (serie B). Il giovane calciatore ha comunque avuto esperienza in due stagioni in Serie D con la casacca della Reggina (52 gare con 5 reti).

Cresciuto nel Quarto Afrograd, società campana e la Primavera della Cremonese, il nuovo arrivato vestirà la maglia giallorossa con il numero 6. La Nuova Igea Virtus si augura di valorizzare al meglio le potenzialità di Cham, calciatore che contribuirà ad ampliare il comparto difensivo della squadra.

Le dichiarazioni di Eliman Cham:

“Ringrazio la società, il direttore Chiavaro e mister Marra per l’opportunità concessa – afferma Cham, che sarà presto a disposizione dello staff e del gruppo –. Conosco il calore dei tifosi e sono pronto a gioire insieme a questa città“.