Reggina: il giovane Distratto svela i segreti della rinascita amaranto

Il suo rendimento è cresciuto insieme a quello della squadra ed è stato molto bravo ad approfittare dell’infortunio di Porcino, dimostrando a mister Torrisi di poter essere il titolare della corsia di sinistra. Il giovane Distratto è ormai punto fermo come quarto di difesa e le sue prestazioni mostrano sempre più sicurezza in quel ruolo e qualità. Ancora persiste qualche sbavatura, ma nulla a che fare rispetto a quell’inizio assai incerto. Lo ha intervistato Gazzetta del Sud:

“Nelle ultime settimane abbiamo trovato continuità. Il gruppo è solido, frutto di un ambiente sano. Non era facile vincere a Caltanissetta, ma ci siamo riusciti lottando su ogni palla. Ci siamo sbloccati anche mentalmente. Oggi è un’altra storia. Aumenta la fiducia e i risultati ci stanno premiando. Non abbiamo fatto nulla però. Il percorso è lungo. Il focus è già sul derby con la Vibonese. Guardiamo partita dopo partita.

Sappiamo dove vogliamo arrivare. L’obiettivo è la promozione in Lega Pro. Il cammino è complicato, ma la nostra ferocia può fare la differenza. Abbiamo una rosa competitiva, rinforzata a gennaio. La Vibonese sarà un’altra squadra pronta a metterci in difficoltà. Come ha provato a fare la Nissa. Da qui in avanti saranno tutte finali.

Le rivali per la promozione? Penso a Nissa, Igea Virtus, Palermo e Savoia. Sarà una corsa a cinque. Quattro punti si possono recuperare. Vedremo”.