Reggina: il Club Manager Cormaci racconta nel dettaglio il patto Torrisi-tifosi

Nel corso della trasmissione “Zona Amaranto” su CityNow, il Club Manager Antonio Cormaci, ha parlato anche del patto tra Torrisi e i tifosi:

Leggi anche

“Il giorno prima di Enna-Reggina, i tifosi sono venuti al centro sportivo S. Agata per parlare alla squadra. Si è fatto avanti mister Torrisi,ha parlato con loro, ha preso un impegno e ne ha chiesto un altro in cambio. Bisogna mirare tutti verso un unico obiettivo, voi tornate a tifare per la squadra. Si assume questa responsabilità con grande coraggio, forse spiazzando anche i calciatori visto che eravamo in piena zona play out. Noi ci metteremo il cuore ha detto agli ultras, voi sosteneteci. E così è stato e forse questa è la nostra forza più grande. I tifosi nei momenti più negativi, hanno fatto quello che dovevano fare, contestato, ma in maniera civile. La nostra tifoseria ce la invidiano in tutta Italia. Quel patto, avvenuto prima della partita con l’Enna, gara in cui abbiamo sofferto e poi vinto nel finale, è stato l’inizio delle successive sette vittorie consecutive”.