Vibonese, Favo: ‘Giocatori della Reggina più forti di noi, ma…’

Il capitano della Vibonese Vittorio Favo, parla ai canali ufficiali del club e presenta il match con la Reggina: “Giochiamo contro una delle tre squadre sulla carta più forti del campionato, una società storica, gloriosa. Sicuramente ci sarà una bella cornice di pubblico, sarà bellissimo giocare. Arrivano da un risultato non troppo positivo con il pareggio contro il Sambiase che comunque è una bella squadra. La Reggina è una squadra forte con soli due punti in meno dei nostri.

La carriera dei loro giocatori dice che sono più forti di noi, ma con grande umiltà entreremo in campo per battagliare e riuscire a portare a casa il risultato. Non dobbiamo perdere di vista quello che ci ha consentito di arrivare fino a qui, quindi pensare ad una partita alla volta e poi vedremo se si riuscirà a realizzare il nostro sogno, anche se il cammino è ancora molto lungo. Ogni partita sarà una battaglia. L’altro sogno è quello di vedere lo stadio pieno e con un pò di presunzione ritengo che ce lo meritiamo”.