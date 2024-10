Vibonese: mister Buscè presenta il match con gli amaranto

Il tecnico della Vibonese Antonio Buscè ha parlato ai microfoni di RadioVideotouring. Il passaggio sulla sfida alla LFA Reggio Calabria: “Affrontiamo una squadra forte, che sta facendo un buon campionato e non era semplice considerando il ritardo accumulato. La Reggina ha calciatori importanti, è una squadra esperta, sappiamo che affronteremo una squadra tosta e servirà grande concentrazione. Abbiamo studiato un pò la Reggina, loro sono solidi e prendono pochi gol, sono compatti e esperti in tutte le zone di campo. Bisogna affrontare la Reggina con grande concentrazione e attenzione, con grande voglia di fare bene. Non dobbiamo andare all’arrembaggio, ma con un pò più attenzione sotto l’aspetto difensivo e nella costruzione del gioco. Sarà una partita piacevole sotto ogni punto di vista, affronteremo la Reggina con grande rispetto“.