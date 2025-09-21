Vibonese-Reggina: primo tempo in parità, gara ben giocata dagli amaranto

Un buon primo tempo quello giocato dalla Reggina al “Razza” contro la Vibonese. Un atteggiamento decisamente diverso rispetto a quella prima sfida di Coppa Italia e amaranto quasi sempre padroni del gioco e con almeno due occasioni da rete create. Serve comunque più cattiveria sotto rete. Sull’unica incursione dei padroni di casa, Balla ha concluso a botta quasi sicura con la grande risposta di Lagonigro.

Il portiere ha subìto un colpo in una azione successiva e ha mostrato grande sofferenza al ginocchio già colpito. Un secondo tempo dove tutto può succedere e comunque amaranto in partita soprattutto pensando a quella sciagurata prima trasferta stagionale sul campo del Favara. 0-0 il risultato. Sugli spalti circa 500 i tifosi della Reggina presenti.