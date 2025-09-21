Vibonese-Reggina: dove e come vedere la partita
Seconda trasferta stagionale per la squadra di Trocini
21 Settembre 2025 - 09:20 | Redazione
La Reggina scende in campo questo pomeriggio per affrontare la Vibonese in trasferta. Gli amaranto dopo la vittoria contro la Nissa, si trovano di fronte un’altra formazione attrezzata e che punta a un campionato di vertice, ma sanno benissimo che per arrivare all’obiettivo è fondamentale la continuità di risultati.
Come vedere la partita
Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand