Vibonese-Reggina: dove e come vedere la partita

Seconda trasferta stagionale per la squadra di Trocini

21 Settembre 2025 - 09:20 | Redazione

Reggina Vibonese Coppa Italia

La Reggina scende in campo questo pomeriggio per affrontare la Vibonese in trasferta. Gli amaranto dopo la vittoria contro la Nissa, si trovano di fronte un’altra formazione attrezzata e che punta a un campionato di vertice, ma sanno benissimo che per arrivare all’obiettivo è fondamentale la continuità di risultati.

Come vedere la partita

Sui canali 77 e 677 del digitale terrestre Calabria
Sulla App ufficiale di ReggioTv
Sulla pagina Facebook di ReggioTv
In streaming su www.reggiotv.it e on demand

