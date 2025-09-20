Vibonese-Reggina: la probabile formazione amaranto. Chi in attacco?

La Reggina cerca continuità soprattutto di risultati dopo la vittoria contro la Nissa ma è anche consapevole che per farlo, dovrà migliorare le prestazioni. Mister Trocini in conferenza stampa ha dichiarato che il lavoro settimanale si è svolto con serenità ma anche tanta intensità, con l’intero gruppo, tranne l’infortunato Rosario Girasole, a disposizione. Sono venti i convocati e per il tecnico ampia possibilità di scelta nell’undici iniziale con le indicazioni che portano comunque a tante conferme. In attacco tutto porta a pensare ad una conferma di Ferraro.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Palumbo, Blondett, Girasole, Gatto; Barillà, Laaribi, Porcino; Ragusa, Ferraro (Montalto), Di Grazia. All. Trocini