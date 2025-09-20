City Now

Vibonese-Reggina: i convocati amaranto. Stavolta tocca a Fomete stare fuori

E rimane ancora una volta a casa il centrocampoista Zenuni. Finalmente Edera

20 Settembre 2025 - 16:02 | Redazione

reggina allenamento sant agata fomete ()

Sono 20 i calciatori convocati da mister Bruno Trocini per la 3ª giornata di campionato con la Vibonese:

Portieri: Boschi, Lagonigro,
Difensori: Adejo, Blondett, Distratto, Gatto, D. Girasole, Lanzilotta, Palumbo
Centrocampisti: Barillà, Correnti, Laaribi, Mungo, Porcino
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Grillo, Montalto, Ragusa

