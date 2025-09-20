Serie D: in campo per la terza giornata. Reggina a Vibo. Programma e classifica
Nell'anticipo del sabato la Vigor Lamezia ha battuto l'Enna
20 Settembre 2025 - 20:03 | Redazione
Reggina impegnata in trasferta contro la Vibonese, la Nissa nella delicata sfida in trasferta contro la Gelbison e le prime voci sulla panchina traballante del tecnico Di Napoli. Nel frattempo la Vigor Lamezia ha superato nell’anticipo l’Enna ed è balzato in vetta alla classifica.
Il programma della giornata
Vigor Lamezia – Enna 3-0
Gelbison – Nissa
Messina – Gela
Ragusa – Sambiase
Savoia – Paternò
Vibonese – Reggina
Favara – Milazzo
Nuova Igea – Acireale
Sancataldese – A. Palermo
La classifica
Vigor Lamezia 6; Gela, Gelbison, Nuova Igea, Vibonese, Favara, A. Palermo 4; Reggina; Enna, Milazzo, Savoia 2; Acireale, Nissa, Paternò, Ragusa, Sambiase 1; Sancataldese 0, Messina -10.