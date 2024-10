Vicenda Viola – Condipodero: “Coni più equilibrato. Fiducioso nella bontà della difesa”

Il Presidente del CONI Calabria durante una diretta ai microfoni di Touring 104 ha rilasciato delle significative ed importanti novità in merito alla delicatissima situazione della Viola Reggio Calabria:

“La quantificazione della penalizzazione è sproporzionata, il CONI sarà più equilibrato. Il problema è stato determinato probabilmente da una “vacatio” normativa perché non pensarci prima ad effettuare i controlli ? Il terzo grado del giudizio appellandosi all’art.61 della Federazione potrebbe dare un altro tipo di interpretazione e sono fiducioso e speranzoso nella bontà della difesa. Andrò a tifare e ringraziare i ragazzi che hanno giocato col cuore, sono grandi professionisti. Tanti tifosi mi hanno inviato messaggi di supporto e sostegno. Stiamo facendo di tutto per proteggere questa realtà. Mi auguro di vincere domenica contro Napoli e che sia fatta giustizia, lo dico a prescindere dal mio ruolo perchè la Viola è stato un faro per tutti gli sport, all’illustre società cestistica dobbiamo la realizzazione dei palazzetti sportivi in città.”