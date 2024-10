Vicenza-Reggina: la probabile formazione amaranto. Diverse le novità

Con il Vicenza si gioca la quarta partita del mese di dicembre. La Reggina è reduce da tre sconfitte consecutive, ben sette nelle ultime otto gare.

Maledizione attacco, tornano Cionek, Situm e Bellomo

Incredibile ma vero, si è infortunato anche Lafferty. Dei cinque attaccanti in rosa, così, ne rimane solo uno a disposizione ed è quello che nelle gerarchie è collocato per ultimo. Vasic potrebbe essere schierato sin dal primo minuto sul campo del Vicenza e per lui sarà una grande opportunità. Non è mai entrato nelle grazie dei tifosi, i due gol clamorosamente falliti contro Chievo Verona e Cittadella, seppur non determinanti, ne hanno accentuato le critiche. Baroni ritrova Cionek al centro della difesa e dovrà decidere se rischiare sin dal primo minuto l’altro rientrante Situm. In avanti torna Bellomo dopo il turno di squalifica.

La probabile formazione

REGGINA: Plizzari, Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Situm, De Rose, Bianchi (Crisetig), Rolando; Bellomo, Vasic. All. Baroni