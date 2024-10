Calcio, Vicenza-Reggina: dove vedere la partita del Menti

Reggina alla ricerca di punti dopo le tre sconfitte consecutive, sette nelle ultime otto gare. Baroni punta sulla voglia di riscatto da parte del gruppo e spera che una volta per tutte vengano cancellate le solite determinanti sbavature.

Dove vedere Vicenza-Reggina

Il match verrà come sempre trasmesso da Dazn e quindi visibile a tutti gli abbonati della piattaforma.

La gara sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4. Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.