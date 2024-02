Il vicesindaco Brunetti torna a parlare di Bandecchi e della scelta su La Fenice Amaranto

Nonostante siano passati diversi mesi, la questione riguardante l’assegnazione a La Fenice Amaranto da parte del Comune di Reggio Calabria per la partecipazione al campionato di serie D, rimane sempre aperta e continua a creare divisioni e dibattiti. Se ne è nuovamente parlato nel corso della trasmissione “Reggio Politik” in onda su RTV, ospite l’attuale vicesindaco Paolo Brunetti, allora facente funzioni. A domanda del cronista riguardo la scelta fatta ha ribadito e confermato, partendo dalla proposta di sponsorizzazione: “Bandecchi se la poteva risparmiare, è stata una mera provocazione nei confronti di una società che ha come sponsor un’altra Università. Il sindaco di Terni è giusto che faccia politica così come la sta facendo. Ancora una volta, però, si sta utilizzando la Reggina per fare politica. Non l’ho assegnata a lui per questo motivo? Assolutamente no, l’ho detto e ribadito più volte. Sono sempre più convinto e orgoglioso della scelta che ho fatto a maggior ragione dopo le sue dichiarazioni e visto il personaggio. Mi sono basato sulle carte, chi vuole venga a vederle e senza presunzione dico che mi darà ragione“.