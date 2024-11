Victoria’s Secret annuncia l’arrivo di 10 nuovi Angeli

di Maria Carmela Di Marte – I nuovi dieci volti del colosso di lingerie più famoso al mondo che si uniranno alla schiera delle veterane come Lily Aldridge, Alessandra Ambrosio, Adriana Lima, Behati Prinsloo, e Candice Swanepoel, sono state presentate oggi attraverso un video realizzato dal brand statunitense per promuoverle e farle con

oscere al nuovo pubblico.

Alcune di esse sono note al pubblico grazie alle loro precedenti carriere, come Sara Sampaio (già modella di Calzedonia), Elsa Hosk (ex cestista professionista) e Jasmine Tookes (ex giocatrice di pallavolo ed ex ginnasta).

Tra i volti meno conosciuti ci sono Kate Grigorieva, Taylor Hill, Martha Hunt, Jac Jagaciak, Stella Maxwell, Lais Ribeiro e Romee Strijd.

Ecco le foto dei nuovi dieci Angeli e il video della loro presentazione. #TheNewestAngels

https://www.youtube.com/watch?v=cJD35O_68y4