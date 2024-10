Natale, i vigili del Fuoco di Alessandria ricordano i colleghi scomparsi – FOTO

Sono tre le stelle che illuminano la punta del grande alberto di luci installato dai Vigili del Fuoco di Alessandria. Un Natale amaro per chi si trova a pianger tre persone care che, quest’anno, non potranno sedere al loro fianco. Ogni stella rappresenta uno dei pompieri tragicamente scomparso a Quargnento: Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido.

Proprio Nino, solamente qualche giorno fa, il 21 dicembre avrebbe festeggiato il suo 32° compleanno. Tanti i messaggi di auguri sui social da parte di amici e parenti.

È così che il Comando dei Vigili del Fuoco provinciale ha deciso di ricordare i tre colleghi che non ci sono più. Un modo per mantenere vivo il ricordo di chi non c’è più.

Fonte: Radio Gold