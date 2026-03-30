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Calabria, cagnolino finisce in un canalone: salvato dai Vigili del Fuoco

L’allarme è stato dato da alcuni residenti della zona, richiamati dai latrati dell’animale che non riusciva più a risalire

30 Marzo 2026 - 08:07 | Comunicato Stampa

cane salvato vvf ()

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia nel pomeriggio di ieri (29 marzo) nel comune di Sant’Onofrio per il recupero di un cagnolino finito all’interno di un canalone.

cane salvato vvf ()

L’allarme è stato dato da alcuni residenti della zona, richiamati dai latrati dell’animale che non riusciva più a risalire.

cane salvato vvf ()

La squadra, giunta sul posto, ha individuato il punto in cui si trovava il cane e, al termine delle operazioni di recupero, lo ha tratto in salvo.

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Grazie alla collaborazione del personale del canile è stato possibile risalire al proprietario, al quale il cagnolino è stato successivamente riconsegnato.

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