Vigor Lamezia-Reggina: l’arbitro ha deciso, si gioca

Un primo sopralluogo del direttore insieme ai due capitani alle 14,55 per avere contezza di un terreno di gioco già di suo in pessime condizioni e reso impraticabile da un violento acquazzone. Il ritorno negli spogliatoi per effettuarne uno nuovo e quindi decidere se la gara può avere inizio o se è necessario rinviarla a data da destinarsi, mentre le squadre nel frattempo sono tornate in campo per completare la fase di riscaldamento. Il direttore di gara dopo una serie di rimbalzi effettuati con il pallone ha deciso, si gioca. Lancini ha palesemente mostrato il suo dissenso, i giocatori della Vigor Lamezia hanno esultato…