Villa Arangea presenta Dubai Chocolate: cremoso, croccante, spettacolare

C’è un luogo a Reggio Calabria dove la dolcezza si trasforma ogni giorno in emozione, dove la tradizione incontra l’innovazione e dove la qualità è una promessa mantenuta. Quel luogo è Villa Arangea, storico bar e pasticceria della città, che da un anno ha ritrovato nuovo slancio e identità grazie alla gestione dell’Emily’s Group, guidato dalla famiglia Natale Crucitti.

Oggi, Villa Arangea racconta un’altra storia: quella del suo gelato artigianale, una delle espressioni più autentiche della sua passione per il buono e per l’eccellenza. Una produzione che nasce ogni giorno tra le mani esperte dei maestri pasticceri e gelatieri reggini, con l’utilizzo esclusivo di materie prime selezionate: latte fresco, panna, zuccheri, nocciole, pistacchi, cioccolato e molto altro ancora.

“Il nostro gelato è un atto d’amore verso il mestiere, un momento goloso che racchiude la nostra filosofia: semplicità, autenticità, qualità”.

Dubai Chocolate: il nuovo trend del 2025 parte da Reggio Calabria

Per la nuova stagione 2025, Villa Arangea presenta una novità che ha già il sapore del successo: il gelato “Dubai Chocolate”, un gusto esclusivo, audace e irresistibile.

Si tratta di un incontro sorprendente tra la dolcezza vellutata del cioccolato al latte e l’eleganza di una crema al pistacchio finemente arricchita con pasta kataifi tostata. Una combinazione raffinata, esotica, che affascina non solo per il gusto, ma anche per l’impatto visivo: Dubai Chocolate è un gelato che si fa notare, con i suoi colori decisi e la sua estetica ricercata, pensata per conquistare anche lo sguardo.

“Dubai Chocolate è un gusto che fa WOW, non solo per la bontà, ma per la sua forza comunicativa. È un’esperienza da vivere con tutti i sensi, una piccola evasione quotidiana che parte da un cucchiaino”.

Un gelato che parla la lingua dell’artigianalità

Quello di Villa Arangea non è un gelato qualunque. Ogni giorno si rinnova l’impegno nella produzione artigianale, con attenzione alla freschezza, alla lavorazione tradizionale, alla cura nei dettagli. La collaborazione con aziende leader del settore permette di ottenere un prodotto costante nella qualità, ma sempre in evoluzione nel gusto.

In un panorama in cui i gusti classici si affiancano a specialità sempre nuove, Dubai Chocolate si propone come il nuovo trend del gelato artigianale: un’esplosione di sapori, consistenze e colori che lascerà il segno.

Il gelato di Villa Arangea è un invito alla scoperta

Villa Arangea invita tutti i reggini – e non solo – a scoprire il gusto esclusivo di Dubai Chocolate e a lasciarsi tentare da una proposta gelatiera che unisce tradizione, creatività e territorio. Perché dietro ogni coppetta o cono, c’è una filosofia chiara: fare le cose per bene, ogni giorno, con il sorriso di chi ama ciò che fa.

Previsto il servizio a domicilio e da asporto.

Villa Arangea – Via Arangea, 97 – Reggio Calabria

Info: 0965641021 – 3409252278