Villa Arangea, omaggio alla tradizione: granite e brioche con il ‘tuppo’ firmate D’Agostino

Un dolce omaggio a chi, con pochi mezzi e tanta passione, ha contribuito a far crescere l’arte dolciaria in città

A Villa Arangea, il profumo delle brioche appena sfornate racconta una storia lunga più di mezzo secolo. Una storia che parte dal dopoguerra, quando tre illustri pasticceri reggini – Michele, Luca e Giuseppe D’Agostino – aprirono il Bar Riviera sul Lungomare, seguiti dal Bar D’Agostino sul Corso Garibaldi e, infine, dalla pasticceria di via Frangipane.

Oggi, il maestro pasticcere Michele D’Agostino porta a Villa Arangea quella stessa ricetta di famiglia che ha fatto la storia della pasticceria a Reggio Calabria. Un dolce omaggio a chi, con pochi mezzi e tanta passione, ha contribuito a far crescere l’arte dolciaria in città.

La brioche con il “tuppo”: soffice, profumata, unica

Prodotta artigianalmente con le migliori farine italiane, burro e uova fresche, poco zucchero ed essenza d’arancio rigorosamente Made in Reggio, la brioche con il “tuppo” di Villa Arangea è il frutto di una lievitazione lenta e paziente. Morbida e profumata, è perfetta da gustare da sola, con un caffè freddo con panna di latte, oppure in abbinamento a una delle granite della casa.

Granite per tutti i gusti

La tradizione siciliana incontra la qualità reggina in una selezione di gusti che conquistano al primo cucchiaio:

Fragola con panna

More con panna

Limone

Caffè con panna

Pistacchio

Mandorla tostata

E per chi vuole concedersi un momento di puro piacere, c’è la brioche farcita con gelato e panna fresca.

Tradizione e innovazione, parole chiave a Villa Arangea

Villa Arangea non è solo un bar e una pasticceria, ma un luogo dove il passato incontra il presente. Qui la tradizione si rispetta e si rinnova, accarezzando i ricordi di un tempo e mantenendo vivo il principio della qualità.

Perché una brioche o una granita non sono solo un dolce: sono un pezzo di storia di Reggio Calabria, tutto da assaporare.