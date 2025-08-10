Villa Arangea, omaggio alla tradizione: granite e brioche con il ‘tuppo’ firmate D’Agostino
Un dolce omaggio a chi, con pochi mezzi e tanta passione, ha contribuito a far crescere l’arte dolciaria in città
10 Agosto 2025 - 10:42 | di Redazione
A Villa Arangea, il profumo delle brioche appena sfornate racconta una storia lunga più di mezzo secolo. Una storia che parte dal dopoguerra, quando tre illustri pasticceri reggini – Michele, Luca e Giuseppe D’Agostino – aprirono il Bar Riviera sul Lungomare, seguiti dal Bar D’Agostino sul Corso Garibaldi e, infine, dalla pasticceria di via Frangipane.
Oggi, il maestro pasticcere Michele D’Agostino porta a Villa Arangea quella stessa ricetta di famiglia che ha fatto la storia della pasticceria a Reggio Calabria. Un dolce omaggio a chi, con pochi mezzi e tanta passione, ha contribuito a far crescere l’arte dolciaria in città.
La brioche con il “tuppo”: soffice, profumata, unica
Prodotta artigianalmente con le migliori farine italiane, burro e uova fresche, poco zucchero ed essenza d’arancio rigorosamente Made in Reggio, la brioche con il “tuppo” di Villa Arangea è il frutto di una lievitazione lenta e paziente. Morbida e profumata, è perfetta da gustare da sola, con un caffè freddo con panna di latte, oppure in abbinamento a una delle granite della casa.
Granite per tutti i gusti
La tradizione siciliana incontra la qualità reggina in una selezione di gusti che conquistano al primo cucchiaio:
- Fragola con panna
- More con panna
- Limone
- Caffè con panna
- Pistacchio
- Mandorla tostata
E per chi vuole concedersi un momento di puro piacere, c’è la brioche farcita con gelato e panna fresca.
Tradizione e innovazione, parole chiave a Villa Arangea
Villa Arangea non è solo un bar e una pasticceria, ma un luogo dove il passato incontra il presente. Qui la tradizione si rispetta e si rinnova, accarezzando i ricordi di un tempo e mantenendo vivo il principio della qualità.
Perché una brioche o una granita non sono solo un dolce: sono un pezzo di storia di Reggio Calabria, tutto da assaporare.