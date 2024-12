Mangialavori: ‘2,75 milioni per completare Villa della Gioia, il sogno di Mamma Natuzza’

Grazie all’emendamento alla Legge di Bilancio 2025, arriveranno i fondi per completare la Casa di Accoglienza e l’auditorium di Villa della Gioia, progetti per anziani e persone bisognose di cure

“Ho cercato anche quest’anno di contribuire alla crescita del nostro territorio, e sono certo che quanto ottenuto servirà a realizzare quel meraviglioso sogno che aveva Mamma Natuzza e nel quale tantissime persone oggi qui presenti hanno creduto”. Così l’on. Giuseppe Mangialavori ha chiuso la conferenza stampa convocata nel complesso religioso di Villa della Gioia, a Paravati di Mileto (VV), per illustrare i frutti dell’emendamento alla Legge di Bilancio 2025 grazie al quale verranno destinati 2,75 milioni di euro alla Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle anime” per il completamento delle strutture dell’auditorium e della casa di accoglienza per anziani e pazienti bisognosi di cure particolari.

La conferenza stampa e il progetto di completamento

La conferenza stampa è stata aperta da don Pasquale Barone, presidente della Fondazione, il quale ha ripercorso le varie fasi di realizzazione della Villa della Gioia all’interno della quale trova sede la grande chiesa voluta da Natuzza, per come profetizzato dalla Madonna in una delle sue apparizioni. È stato l’avvocato Vincenzo Trungadi, vicepresidente della Fondazione, ad illustrare gli aspetti tecnici di cui si occuperà il finanziamento.

Il sostegno dell’amministrazione locale

A nome di tutta la città di Mileto, è poi intervenuto il sindaco Fortunato Giordano, il quale ha voluto ringraziare sentitamente l’on. Mangialavori per questo “ennesimo dono” fatto alla comunità miletese ma soprattutto alla moltitudine di fedeli che considerano Villa della Gioia la testimonianza terrena del grande bene fatto in vita da Natuzza.

L’importanza del contributo politico per il territorio

Decine i presenti, tra rappresentanti della Chiesa, amministratori, semplici cittadini, che hanno voluto manifestare gratitudine nei confronti dell’on. Mangialavori per essersi speso ancora una volta in favore del territorio di Vibo Valentia, come dimostra quest’ultimo straordinario risultato politico: quasi tre milioni di euro per completare il complesso residenziale-religioso pensato e voluto da Mamma Natuzza.