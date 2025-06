Villa San Giovanni aggiorna il Piano Urbano del Traffico: nuove ZTL e confronto con i cittadini

Nei giorni scorsi la giunta comunale ha deliberato l’aggiornamento del PUT (piano urbano del traffico), avviando con il presidente della commissione territorio Pietro Idone la discussione e valutazione con la presentazione in commissione dello stesso aggiornamento da parte dell’ingegnere Francis Cirianni.

Una città congestionata che chiede soluzioni moderne

Un passo dovuto innanzitutto ad una Città che “combatte“ giornalmente con i problemi di traffico di una grande metropoli, senza un trasporto pubblico locale e senza una mobilità sostenibile in grado di reggere l’impatto dell’attraversamento intraurbano da e per la Sicilia da parte di pendolari, autovetture, mezzi pesanti.

Sin dall’insediamento si è lavorato perché l’aggiornamento del piano urbano del traffico non fosse un mero atto amministrativo, ma tenesse conto di tutti i flussi di traffico cittadini e non e, conseguentemente, disegnasse delle aree idonee a rendere vivibile la nostra Città. Dati alla mano, risultano congestionate le vie che attraversano Villa San Giovanni da nord a sud (via Nazionale, via Ammiraglio Curzon, via Marconi, via monsignor Bergamo), come anche sono congestionati i quartieri di Villa centro ed Immacolata e, nel periodo estivo, il lungomare e gli abitati di Cannitello e Porticello.

Il nuovo strumento urbanistico prende atto di tutto ciò e delinea all’interno del perimetro urbano 5 ZTL (zone a traffico limitato), di cui 2 sono conferma di quanto già presente nel precedente PUT: ZTL di Viale Italia e via Marinai d’Italia (fino al piazzale a mare in uso alle società private di navigazione) e ZTL Villa centro (da via Garibaldi a Via Campanella esclusa, con confine di via Nazionale a monte e quartiere Immacolata compreso a mare.

Le tre nuove ZTL

Tre le ZTL di nuova istituzione, indicate come stagionali perché legate al periodo estivo di maggior fruizione del lungomare di città, della via Vittorio Emanuele II di Cannitello, di via Italia Porticello. Dovranno essere emanate delle opportune ordinanze al fine di regolamentare passaggio e sosta in ciascuna delle ZTL individuate, con l’obiettivo di poter far fronte nel centro cittadino al passaggio di milioni di mezzi e alla sosta dei pendolari, in migliaia ogni giorno.

Nelle zone turistiche la regolamentazione della sosta e del traffico sarà funzionale alla vivibilità dei quartieri, favorendo i residenti ma senza ridurre la capacità turistico-attrattiva.

Un lavoro impegnativo e di confronto continuo ha impegnato la maggioranza e il progettista ingegner Francis Cirianni, che dal 1998 elabora i piani urbani del traffico per la città di Villa San Giovanni, con un bagaglio di conoscenza e competenza che ha già messo a disposizione dei consiglieri in commissione territorio e che metterà presto a disposizione anche della Città intera, con incontri pubblici con i portatori di interesse che saranno promossi dall’amministrazione comunale.

Un piano integrato nella strategia di sviluppo urbano

L’aggiornamento del PUT si inserisce in quella programmazione relativa alla pianificazione della città: gli strumenti di pianificazione, infatti, sono funzionali allo sviluppo (e non solo economico) del nostro territorio: in questi tre anni abbiamo deliberato le linee guida del piano strutturale comunale (al momento fermo in attesa delle decisioni sul progetto ponte che impatteranno inevitabilmente sullo sviluppo urbanistico cittadino), il PEBA (piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche), le linee guida per l’aggiornamento del piano spiaggia e, adesso, l’aggiornamento del piano urbano del traffico.

La prossima pubblicazione farà decorrere il termine per la presentazione delle osservazioni che poi verranno valutate dal progettista al fine di accoglierle con eventuali modifiche del piano approvato dalla giunta.

Nel mentre (prima di portare il punto all’ordine del giorno del consiglio comunale, apriremo un confronto con cittadini, commercianti, partiti politici, associazioni e movimenti e con quanti vorranno presentare proposte, osservazioni, al fine di migliorare la nostra Città. I primi chiamati da subito al lavoro di studio e proposta sono i consiglieri comunali che in commissione dovranno adesso discutere e deliberare l’aggiornamento del PUT prima di arrivare in consiglio comunale. Il rispetto delle regole facilita i percorsi democratici, permettendo a ciascuno di incidere nel proprio ruolo sulle decisioni dell’ente. Stiamo valutando, assieme al comandante della polizia locale Maurizio Marino, la possibilità di sperimentare il nuovo piano già in questi mesi estivi. Procediamo senza soluzione di continuità a dare alla città tutti gli strumenti utili per costruire il suo futuro.