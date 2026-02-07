Villa San Giovanni, tavolo operativo sul cantiere dell’asilo nido nell’area ex Isa
07 Febbraio 2026 - 17:22 | Comunicato Stampa
Tavolo tecnico operativo, nel pomeriggio di oggi (venerdì 6 febbraio), per fare il punto sul cantiere dell’asilo nido nell’area ex Isa: i lavori procedono rispettando il cronoprogramma, rendendo già a vista d’occhio ben definito il nuovo immobile che ospiterà 30 bambini villesi tra gli zero e i 36 mesi.
Presenti all’incontro, insieme ai componenti dell’amministrazione comunale, al sindaco e al vice sindaco, il RUP architetto Salvatore Foti, il direttore dei lavori architetto Angelo Marino, l’impresa che sta realizzando l’opera.
L’asilo nido è il primo che si realizza nella città di Villa San Giovanni, grazie ad un finanziamento PNRR richiesto dal commissario prefettizio dottor Marco Oteri nell’anno 2022.
Dal nostro insediamento la progettazione, l’apertura del cantiere, una prima sospensione dei lavori determinata da un’interferenza con una cabina Enel e, risolta l’interfetenza, la ripresa spedita dei lavori che, appunto, ad oggi sono assolutamente in linea con i tempi dettati.
Tempi che, come in tutti le opere finanziate con il PNRR, devono essere rispettati per fasi di avanzamento fino al termine ultimo fissato dalla legge al prossimo 30 giugno. L’asilo nido sarà accessibile da via Solferino e lato via Marconi la città godrà di un giardino pensile voluto come un bel prolungamento di Piazza Duomo.
30 bambini potranno godere dei servizi che da oggi l’amministrazione comunale comincerà a programmare per arrivare pronti alla consegna dei lavori: dal collaudo dell’opera, infatti, si dovrà “correre” per garantire la fruizione dell’immobile.
Un’altra opera interamente realizzata in questi quattro anni di mandato e che mira a rendere efficace quel welfare di cui la nostra comunità sente il bisogno per riscoprisi anche comunità educante”.
Il sindaco, la giunta, il gruppo consiliare “Città in Movimento”