Villa San Giovanni, avviato il progetto PON FSE all’I.I.S.”Nostro – Repaci”

Ancora opportunità formative per gli studenti dell’I.I.S. ”Nostro – Repaci” con l’avvio del progetto PON FSE Inclusione sociale e lotta al disagio, ”I have a dream”, autorizzato dal MIUR e cofinanziato dalla Commissione Europea e dallo Stato Italiano, finalizzato a riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico e a dare agli alunni opportunità per accedere a iniziative extracurricolari.

Sei i moduli proposti agli alunni “Giornalisti non si nasce …. Ma si diventa”, “La matematica non è un problema”, “Danzando… sportivamente”, “L’arco a scuola: il più antico degli sport moderni”, della durata di trenta ore ciascuno, “ECDL: una patente per l’Europa” e “English for you”, della durata di 60 ore ciascuno, attraverso i quali sarà possibile sviluppare non solo competenze riconducibili al curricolo, ma anche azioni di rinforzo delle competenze di base attraverso innovativi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento che mettono gli alunni al centro del processo formativo e li orientano anche dal punto di vista personale.

Il Dirigente scolastico prof.ssa Maristella Spezzano sottolinea che è risultata vincente la sinergia operativa dei docenti nella progettazione del piano che ha determinato un significativo ampliamento dell’offerta formativa del”Nostro – Repaci”; per la realizzazione dei corsi la scuola villese, fino al mese di maggio 2018, sarà aperta oltre i tempi della didattica come spazio di comunità rafforzata dalle risorse professionali esistenti all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica.

Chiaramente emerge la rilevante azione culturale del ”Nostro – Repaci” sul territorio che rende gli alunni protagonisti del proprio apprendimento e ne favorisce l’acquisizione di competenze trasversali e professionali.

Elena Scopelliti