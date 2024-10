Villa, emergenza erosione costiera: convocato il consiglio comunale

“Da presidente del Consiglio Comunale, considerando la tematica di fondamentale importanza, comunico ai cittadini che sarà convocata una seduta del Consiglio Comunale aperto in prima convocazione per il prossimo 27 febbraio alle 20 e in seconda convocazione l’uno marzo alle 9. Sarà questa l’occasione per discutere e deliberare dell’unico punto previsto all’ordine del giorno, richiesto a gran voce da tutta la cittadinanza e, in particolare, dal Comitato difesa costa di Cannitello, relativo allo stato di emergenza dettato dall’erosione costiera che interessa particolarmente le zone di Cannitello e Porticello.

I lavori consiliari si svolgeranno per andare incontro e affrontare tematiche importanti che stanno a cuore a tutti i villesi”.

Fonte: Presidente del Consiglio Comunale Antonino Placido Giustra