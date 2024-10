Dal 16 al 19 agosto si è svolto a Villa San Giovanni l’evento “Italian Good Family”, tre giorni dove alcune tra le più note imprese della città hanno organizzato una degustazione di prodotti tradizionali del territorio nell’incantevole Via Marina di Cannitello attraverso lo Street Food organizzato dalla Proloco della città insieme al Comune di Villa San Giovanni.

Hanno partecipato all’evento gastronomico il pub “La Sosta”, la pizzeria “la Mediterranea”, il pub “El Puerto”, la pizzeria “Pit Stop”, la macelleria “Cassone”, la pizzeria “Double”. Le serate sono state allietate dagli spettacoli dei “Rupture jazz trio” con Rocco e Matteo Scarcella ospiti, poi con la musica popolare calabrese dei “Mattanza” e il comico di Zelig “Cacioppo”.

L’ ultima sera il Sindaco della Città Giovanni Siclari sul palco ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale e ha relazionato sulle attività svolte in questo ultimo periodo e sui programmi futuri. Dicevamo una tre giorni di degustazioni gastronomiche, musica e non solo.

Infatti si è svolto anche l’evento Citycreative’018 un momento dedicato a cittadini e imprese promosso dall’Associazione Proloco Villa San Giovanni in quanto meritevoli per essersi distinti nel territorio. Questo evento ha il fine di unire il territorio e il cittadino in un unico connubio dove l’amore per una società migliore progredisce continuamente.

Attraverso le relazioni che gli associati Pro Loco, vivono nel territorio, vengono individuati ogni anno i personaggi da premiare. Quest’anno consegneremo una simbolica gratificazione in cristallo di rocca realizzata dall’orafo villese Giuseppe Annino.I premiati di quest’anno sono stati :

Il Parlamentare Marco Siclari premiato dalla Presidente Proloco Salvina Messina

con la seguente motivazione:

…oltre ad essere il primo senatore villese nella storia è anche il più giovane senatore della Repubblica Calabrese, cioè il più giovane senatore che abbia mai avuto nella storia la Calabria. Già distinto per attività parlamentari ha presentato diverse interrogazioni e proposte di legge.

Siamo certi del suo amore per Villa San Giovanni, siamo lieti di avere un rappresentante che contribuirà a portare le problematiche del nostro territorio al governo centrale. Ne riconosciamo le qualità e anche la disponibilità verso il territorio, basta seguire su Facebook per vedere il suo intenso lavoro per il Sud in particolare per Villa San Giovanni.

È stata poi invitato a salire sul palco l’impresa Bar pasticceria “Bellantone” premiata dal Sindaco della Città Giovanni Sìclari con la seguente motivazione:

Si distingue per la qualità e la metodologia nella lavorazione artistica, nella realizzazione del dolce e non solo. Un meritato riconoscimento per il contribuito che danno realizzando prodotti di qualità dolciari villesi. Complimenti a Beatrice e Claudia che sono riusciti a coinvolgere i propri mariti Massimo Arena e Antonio Pizzarello e a tutto lo staff per essere riusciti a trasmettere l’amore e la passione per la propria impresa, fino a realizzare una grande rinomata attività.

È stata poi il momento dell’insegnante Ivana Perpiglia premiata dalla consigliera comunale Maria Giovanna Santoro con la seguente motivazione:

Artista e insegnante di arte nelle scuole. Trent’anni di servizio ha fatto varie mostre si è sempre impegnata nel volontariato. Fin da ragazzina si è distinta per la sua passione per l’arte Dalla lavorazione della ceramica alla realizzazione di murales artistici alle incisioni su vetro e legno alla pittura artistica su qualsiasi oggetto sono le pratiche artistiche maturate.

Imparare a creare arte ed apprezzare l’estetica visiva è molto importante per lo sviluppo delle nuove generazioni, quindi offrire ai giovani uno spazio personale per creare nonché sensibilizzarli all’educazione artistica vuol dire non solo creare il presupposto di guardare il mondo con occhio critico e consapevole ma anche donare loro un luogo intimo segreto è libero all’interno del quale poter manifestare sentimenti ed emozioni senza filtri. Trasferire ai giovani la cultura del fare, dedica il suo tempo ad attività creative e trasferisce ai giovani l’amore per la cultura ed il volontariato.

Gratificazione consegnata anche al Dott. Salvatore Cotroneo premiato dall’orafo Giuseppe Annino con la seguente motivazione:

Sempre pronto a trasmettere sicurezza nei momenti difficili.

Una vita dedicata alla cura dei suoi pazienti, professionista qualificato e sempre disponibile. Diamo questo riconoscimento al medico ma soprattutto all’uomo che è stato in grado nel tempo di instaurare una relazione umana vera e profonda con i propri pazienti, sempre attento alle loro esigenze e problematiche diventando un punto di riferimento per tutta la comunità villese.

Riconoscimento anche all’impresa Imbesi consegnato dal dott. Antonino Giustra con la seguente motivazione:

L’azienda da sempre si dedica alla lavorazione e decorazioni su legno. Un’arte quasi scomparsa, una professionalità ricercata e sempre apprezzata. L’impegno e i sacrifici che si incontrano durante il percorso imprenditoriale di un’azienda locale sono davvero tanti e il buon gusto, l’essere tenaci e uno sconfinato amore per il lavoro hanno portato a una rapida ascesa è ad una sorprendente affermazione Per questa impresa. Un plauso a due fratelli che attraverso il loro lavoro hanno realizzato un laboratorio artigianale Per la realizzazione di vere opere artistiche in legno. La maestria nella lavorazione del mobile come opera d’arte ha caratterizzato l’inizio dell’attività della ditta e ne contraddistingue ancora l’operato affinato da una grande esperienza verso le richieste della clientela.

È stata poi invitata a salire sul palco Raffaella Battaglia alla quale viene consegnato un riconoscimento per le i traguardi sportivi raggiunti, riconoscimento consegnato dal consigliere Pietro Caminiti con la seguente motivazione:

Giovanissima anche lei villese purosangue si è sempre distinta per la sua passione per lo sport in particolare per la palla a volo. Un impegno una prova superare i propri limiti e realizzare i propri sogni e i propri obiettivi e la giovane Raffaella è riuscita ad essere un esempio per i giovani sportivi villesi. Un fiore all’occhiello per la città di villa San Giovanni infatti fa parte della nazionale femminile di sitting volley ed è entrata nel ristretto club para olimpico.

Riconoscimento anche per lo scrittore Rocco Alizzi consegnato da uno dei giornalisti storici della città il prof Enzo Ruoti.

Un Narratore della vita della nostra città un amante solitario che dedica parte della sua vita a dedicare pensieri e riflessioni alla Città. Un animo nobile con un forte legame con Villa San Giovanni e tanti ricordi lasciati alle nuove generazioni attraverso una minuziosa ricostruzione storica dei libri pubblicati.

Riconoscimento ai giovani a partire dal Ragionier Pasquale Floccari consegnato dal consigliere comunale Giovanni Imbesi al giovane talento informatico, con la seguente motivazione:

In questi ultimi anni abbiamo conosciuto molti giovani ma non c’è mai capitato di lavorare con un giovane responsabile come Pasquale sicuramente un orgoglio per noi concittadini e per la famiglia. Attento preciso e cordiale rappresenta un esempio di giovane leva positiva in Città.

Riconoscimento anche a Cosimo Cicco consegnato dalla consigliera comunale Aurora Zito con la seguente motivazione:

Giovane talento con la Passione per l’astronomia Che insieme ad altri due giovani concittadini ha partecipato alle nazionali delle olimpiadi di astronomia. I due colleghi sono mihail Dimitrov e Alexia Verduci ai quali vanno i nostri complimenti. La pro loco vuole premiare in particolare Cosimo per la sua lodevole attività sociale. Ragazzo sempre attento a ciò che lo circonda, dotato di quella curiosità sana che contraddistingue i giovani talenti. Per questo noi crediamo fortemente in lui come giovane promessa del nostro territorio.

L’associazione Proloco attraverso questa iniziativa arrivata alla quarta edizione, vuole ringraziare quanti continuano a lavorare diligentemente e che quindi sono un esempio in una terra da troppo tempo lasciata sola.

Auguriamo alla classe politica comunale un buon lavoro per la crescita positiva nel futuro di questa città tanto amata da tutti noi.