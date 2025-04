Intimidazione Calabria Motori, la solidarietà presidio Libera di Villa 

Il presidio Libera di Villa San Giovanni “Giovanni Trecroci” esprimere massima solidarietà e vicinanza all’imprenditore Emanuele Ionà, proprietario della concessionaria “Calabria Motori” sita a Villa San Giovanni – zona industriale- data questa notte alle fiamme a seguito di un vile atto incendiario di stampo mafioso, così come si apprende dalle prime indagini effettuate sul posto dalle forze dell’ordine.

L’ennesimo atto intimidatorio perpetrato ai danni di un imprenditore reggino “colpevole” di svolgere il proprio lavoro in modo libero ed onesto. Un gesto criminale che ha annientato in poche ore anni di lavoro e investimenti. Siamo indignati e stanchi: BASTA!!!

Come presidio Libera ma ancor di più come cittadini liberi, non possiamo e non dobbiamo lasciare soli tutti quegli imprenditori che come Emanuele Ionà hanno deciso di investire nella nostra terra, creando posti di lavoro e scegliendo la strada della legalità, senza accettare “compromessi”.

Oggi più che mai è necessario garantire ad ogni imprenditore il diritto al lavoro libero, indipendente da condizionamenti mafiosi, poichè unici titolari del risultato della propria attività. Ma ancor di più, è necessario supportare le attività economiche che trovano il coraggio di denunciare, attraverso un consumo critico e responsabile che possa creare una rivoluzione socio-economica per costruire spazi di economia legale, affermando i principi di una società eticamente orientata.

Ecco perché, grazie al supporto del coordinameto Libera Reggio Calabria, stiamo lavorando per coinvolgere più imprenditori e cittadini della nostra città ad aderire alla campagna “La libertà non ha pizzo” che ha come obiettivo quello di creare una rete solidale tra coloro i quali, commercianti ed imprenditori, hanno deciso di non abbassare la testa davanti alla superbia mafiosa attuando strategie di contrasto fondate su metodi non violenti e sulla tutela del libero esercizio dell’attività di impresa.