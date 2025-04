Intimidazione ‘Calabria Motori’, Ionà a CityNow: ‘Reggio riprenda la sua dignità. Il sorriso, l’arma bianca più irriverente’

Non si ferma l’imprenditore Emanuele Ionà. Non arresta la sua marcia e non ha alcuna intenzione di piegarsi di fronte alla prepotenza e all’arroganza della criminalità.

Ai nostri microfoni, con voce determinata e ferma, si mostra consapevole e deciso ad andare avanti, senza arretrare di un millimetro.

Si tratta dell’ennesimo atto incendiario in città. L’imprenditore Ionà commenta la situazione attuale in città:

“Fino a qualche mese fa, ai colleghi che mi chiedevano come si lavora a Reggio, dicevo che la città in riva allo Stretto è stata la più bella sorpresa della mia vita. Siamo qui da sette anni e non abbiamo mai avuto episodi spiacevoli. Dopo i fatti di ieri però e dopo i tanti atti di violenza nel territorio reggino, devo ammettere che a Reggio Calabria negli ultimi mesi si è fatto un passo indietro di tantissimi anni. Come dicevo ieri in Questura ai dirigenti che hanno accolto la mia denuncia, bisogna reagire tempestivamente per far sì che Reggio ritorni quel posto tranquillo che negli ultimi anni abbiamo riconosciuto. Credo che le Forze dell’Ordine ce la metteranno tutta per restituire a questa meravigliosa città la dignità che merita”.