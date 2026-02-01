Villa San Giovanni, Laghi: ‘Qui legge 5G davvero attuata’

Riceviamo e pubblichiamo la nota del sindaco, della giunta, e del gruppo consiliare “Città in Movimento”:

Continua senza sosta l’impegno dell’amministrazione e della maggioranza consiliare sul tema dell’inquinamento elettromagnetico: nella giornata di venerdì mattina una nuova centralina di rilevamento dei livelli è stata installata sul terrazzo dell’hotel Plaza e subito dopo il sindaco Giusy Caminiti ha ricevuto con il capogruppo Enzo Calabrò (assieme alla giunta) il consigliere regionale Ferdinando Laghi, che ha portato in approvazione nel 2023 la legge regionale.

Il monitoraggio dei campi elettromagnetici

“Continuano i rilevamenti dei campi elettromagnetici nei punti considerati ‘più sensibili’ – spiega Enzo Calabrò capogruppo di Città in Movimento – con l’obiettivo di migliorare la qualità e la precisione del monitoraggio. Villa San Giovanni presenta alcune aree definite ‘critiche’ e lo spostamento delle centraline ci permetterà di ottenere dati più rappresentativi e utili per valutare l’esposizione reale della popolazione in quei punti della città. Dopo la fase di riposizionamento, entreremo nel periodo di monitoraggio continuo. I dati verranno analizzati mensilmente e confrontati con i limiti previsti dalla normativa.”

Il progetto messo in campo da quest’amministrazione rappresenta un esempio concreto di buone pratiche, perché unisce innovazione tecnologica, rigore scientifico e attenzione al benessere collettivo. Non si tratta solo di controllare ma anche di informare e rassicurare, contrastando allarmismi e favorendo una conoscenza basata su dati reali. Come Amministrazione, infatti, crediamo fortemente che le scelte pubbliche debbano essere accompagnate da ascolto, partecipazione e trasparenza. Per questo motivo i risultati del monitoraggio saranno accessibili e comprensibili, affinché ogni cittadino possa sentirsi parte attiva e consapevole. Villa San Giovanni vuole essere un Comune attento all’ambiente, alla salute e all’innovazione responsabile e, con questo progetto abbiamo fatto un passo concreto in questa direzione.

L’attuazione della legge regionale

“Questa Città – aggiunge Giusy Caminiti – è stata la prima a dare attuazione alla nuova legge regionale: uno strumento per gli amministratori a favore delle Città, per coniugare salute dei cittadini e sviluppo del territorio. Il nostro capogruppo Enzo Calabrò ha seguito un progetto a più fasi: dalla simulazione scientifica all’attuale monitoraggio, alla successiva elaborazione dei dati per verificare le azioni amministrative da mettere in campo. Questo è attuare buone pratiche amministrative fondate su un metodo tecnico scientifico di riferimento: le scelte sono tutte politiche ma devono essere prese con valutazioni di base oggettive e corrette!”

Un riconoscimento alla Città arriva dal consigliere regionale Ferdinando Laghi: