Villa, ‘Operazione decoro’: rimossa la cartellonistica abusiva e la segnaletica stradale ammalorata

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma del sindaco, della la giunta, e del il gruppo consiliare “Città in Movimento” di Villa San Giovanni.

“Operazione decoro”: così possiamo definire quanto sta accadendo in questi giorni nella nostra città, interessata da molteplici interventi volti a rendere ‘bello e pulito’ il territorio comunale ripristinando le regoli basilari di convivenza civile e le buone abitudini.

La Polizia locale guidata dal neo comandante Maurizio Marino, con il supporto dell’ufficio Tecnico, ha iniziato a rimuovere cartellonistica privata abusiva e segnaletica stradale ammalorata o danneggiata che a breve provvederemo a sostituire.

Abbiamo – nelle due settimane precedenti – dialogato anche con i cittadini e le attività commerciali perché è necessario rimuovere gli ostacoli fissi posti sui marciapiedi che creano innanzitutto un problema di sicurezza, ma anche un non trascurabile senso di sciattoneria che non può essere subito oltre. Il comando di Polizia Locale procederà, dunque, alla rimozione di piante e altri ostacoli posti sui marciapiedi: quanti vorranno posizionare elementi di decoro urbano davanti le attività commerciali o le private abitazioni dovranno fare richiesta per essere autorizzati all’occupazione di suolo pubblico. Una comunicazione diretta (a dire il vero l’ennesima!) ha riguardato nei giorni scorsi anche l’eliminazione dei contenitori della differenziata impropriamente lasciati all’esterno delle attività commerciali.

Contestualmente a queste attività, è partita un’azione di accertamento delle occupazioni di suolo pubblico, insegne luminose e tabelloni pubblicitari. Questo non serve solo all’ente a recuperare il dovuto, ma soprattutto alla Città a recuperare una dimensione di vivibilità. Nelle prossime settimane incentiveremo il controllo del territorio utilizzando con maggiore efficacia l’impianto di video sorveglianza e daremo il via a un progetto di sicurezza digitale della Città. Il tutto a tutela dei nostri cittadini che a noi hanno chiesto un’azione amministrativa che arrivi all’obiettivo dell’osservanza delle regole e ponga in essere azioni di contrasto a tutto ciò che non permette al villese di vivere la sua Città e offusca l’immagine di Villa San Giovanni a quanti la attraversano e la visitano.