Prevenzione sanitaria a scuola: via al progetto pilota a Villa San Giovanni

Ha preso il via lunedì 23 febbraio, la fase operativa del progetto pilota “Curare con la prevenzione sanitaria a scuola”, fortemente voluto dall’europarlamentare reggina Giusi Princi, sempre vicina al mondo della scuola ed attenta alle esigenze dei giovani, coadiuvata dalle coordinatrici scientifiche del progetto, Lorena Turano e Maria Grazia Richichi. Iniziativa accolta con estrema sensibilità dall’Ordine dei Medici di Reggio Calabria e dalla Dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo Giovanni XIII di Villa San Giovanni, che ospiterà tutti gli eventi.

Gli incontri tematici e la prevenzione cardiovascolare

Nei giorni scorsi già si era consumato il primo degli incontri tematici, con le “Considerazioni di prevenzione Cardiovascolare” di Mariateresa Cacciola, medico cardiologo presso l’UOC di Cardiologia del G.O.M. di Reggio Calabria. Si è tenuto anche il primo appuntamento con le visite specialistiche odontoiatriche di prevenzione. Ad aprire le danze è stato il dottore Damiano Reitano, emergente e brillante odontoiatra, che sin da subito ha dato la sua diponibilità al progetto, dimostrando sensibilità, professionalità, spirito di servizio ed attaccamento alla sua comunità. Il dr. Reitano replicherà il 2 marzo.

Visite specialistiche e obiettivo: diffondere la prevenzione a scuola

Con grande soddisfazione, il calendario del progetto pilota di prevenzione nelle scuole si sta arricchendo di numerosi specialisti, che si impegneranno in visite di prevenzione ed incontri a tema. Alternando incontri tematici e visite specialistiche, questo progetto rappresenta un prototipo di buona prassi sanitaria e di educazione culturale rivolta a studenti e genitori, con la previsione di diffonderlo ad altri istituti della città metropolitana. L’obiettivo è sensibilizzare alunni e famiglie sull’importanza della prevenzione come primo strumento per la tutela della salute dei nostri giovani.