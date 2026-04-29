Reggio, rilascio della CIE senza prenotazione: giorni, orari e sedi in cui recarsi

Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea cesserà di essere valida, è dunque necessario sostituirla per tempo. Uffici aperti al pubblico anche durante le consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio

Il Comune di Reggio Calabria avvisa i cittadini interessati che a partire dal 3 agosto 2026, con l’entrata in vigore del Regolamento UE 2019/1157, la carta d’identità cartacea cesserà di essere valida, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Pertanto si consiglia la sostituzione per tempo del documento cartaceo, anche se ancora non scaduto, con il documento elettronico che garantisce un più alto livello di protezione contro le falsificazioni e consente di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Se ci si trova all’estero e si prevede di rientrare in Italia dopo il 3 agosto 2026, non si potrà viaggiare con la carta d’identità cartacea. È quindi obbligatorio partire già in possesso di un passaporto o della nuova CIE.

Carta d’identità cartacea non valida dal 3 agosto 2026

Sarà possibile richiedere la Carta d’identità elettronica senza prenotazione e secondo il seguente calendario:

• 9 MAGGIO 2026

DALLE ORE 8:30 ALLE 12:30 PRESSO I SEGUENTI UFFICI:

UFFICIO CENTRALE DI VIA CALIPARI 2/N

UFFICIO DECENTRATO DI SANTA CATERINA, VIA MONTELLO,10

UFFICIO DECENTRATO DI SBARRE, VIA GRAZIELLA , 5

• 16 MAGGIO 2026

DALLE ORE 8:30 ALLE 12:30 PRESSO I SEGUENTI UFFICI:

UFFICIO CENTRALE DI VIA CALIPARI 2/N

UFFICIO DECENTRATO DI PELLARO C/0 CENTRO CIVICO “C. CARDEA”

UFFICIO DECENTRATO DI RAVAGNESE C/O CENTRO CIVICO

UFFICIO DECENTRATO DI CATONA, PIAZZA G. MATTEOTTI

• 17 MAGGIO 2026

DALLE ORE 8:30 ALLE 12:30 PRESSO I SEGUENTI UFFICI:

UFFICIO CENTRALE DI VIA CALIPARI 2/N

UFFICIO DECENTRATO DI SANTA CATERINA, VIA MONTELLO,10

UFFICIO DECENTRATO DI CATONA, PIAZZA G. MATTEOTTI

UFFICIO DECENTRATO DI PELLARO C/0 CENTRO CIVICO “C. CARDEA”

Rilascio CIE durante le consultazioni elettorali del 24-25 maggio

• 24 E 25 MAGGIO 2026

Domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 (per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì) tutti gli uffici dei servizi demografici resteranno aperti al pubblico per i servizi strettamente connessi alle consultazioni elettorali e, pertanto, anche per il rilascio della C.I.E (Carta identità elettronica) SCADUTA.

Il cittadino dovrà presentarsi munito della carta d’identità da sostituire (anche se ancora non scaduta), il codice fiscale o tessera sanitaria e una fotografia formato tessera recente (anche in formato elettronico su supporto USB. In questo caso il file della foto dovrà essere in formato JPG, avere una risoluzione di almeno 400 dpi ed una dimensione massima non superiore a 500 kb) e la ricevuta del pagamento tramite circuito Pago PA.

Costo, pagamento PagoPA e link MyPay

Il costo della carta d’identità elettronica è di 22,20 euro, da pagare esclusivamente utilizzando la piattaforma MyPay aderente al circuito nazionale pagoPA (sistema di pagamenti elettronici). Per eseguire il pagamento, accedere al link: https://pagopa.regione.calabria.it/home