Villa San Giovanni, tutto pronto per la ‘Festa dei rioni 2019’

Torna a vivere la tradizione a Villa San Giovanni dove, dopo oltre 20 anni, i quartieri tornano a sfidarsi in diverse competizioni che vedranno protagoniste tutte le generazione. Dal torneo di briscola per i più adulto fino si tornei di beach volley e calcetto o tiro alla fune.

A presentare il calendario di attività che animeranno e interesseranno tutti i rioni della città da lunedì 22 a domenica 28 luglio è stato il sindaco Giovanni Siclari e l’assessore delegato alla consulta dei quartieri Giovanni Imbesi insieme ai rappresentanti dei quartieri.

“Sono felice di poter presentare la Festa dei Rioni perché, dopo tanti anni, Villa riabbraccia le sue tradizioni – ha dichiarato Siclari – in un clima di divertimento e condivisione utile a valorizzare tutti i quartieri. Ringrazio tutti i delegati di quartiere per essersi Messi in gioco con spirito di squadra e con entusiasmo nella consapevolezza che la riuscita dei giochi quest’anno ci consentirà di fare sempre più e meglio anche negli anni futuri”.