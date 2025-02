Raccolta rifiuti a Villa, l’ordinanza del Comune dopo la sentenza del TAR

Oggi è stata predisposta l’ordinanza numero 6 del 2025, un provvedimento contingibile e urgente per garantire la prosecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti, tutelando la salute pubblica e l’igiene urbana.

L’ordinanza si è resa necessaria a seguito della sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che ha annullato la determina di aggiudicazione della SUAM (Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana) a favore della società Ecologia Oggi per il servizio di igiene urbana.

Secondo la sentenza, la Città Metropolitana dovrà riesaminare l’offerta tecnica della Teknoservice, prima ditta aggiudicataria del servizioServizio garantito fino al 31 marzo 2025.

L’amministrazione comunale ha rassicurato i cittadini: il servizio di raccolta rifiuti continuerà senza variazioni, in conformità con il piano approvato dal consiglio comunale il 27 marzo 2024.

Nel dettaglio:

L’amministrazione sottolinea i risultati raggiunti negli ultimi mesi, con percentuali di raccolta differenziata in netto aumento, e ribadisce che nessuna modifica interesserà il conferimento dei rifiuti e i servizi di pulizia e decoro urbano .

Dopo la sentenza del TAR, la commissione giudicatrice della Città Metropolitana si è già riunita per riavviare l’iter procedurale, nel pieno rispetto delle indicazioni dei giudici amministrativi.

L’ente locale ha sottolineato la propria volontà di attenersi alle disposizioni del TAR e di garantire la massima trasparenza nella nuova procedura di aggiudicazione.

“Noi, con l’ordinanza odierna, abbiamo fatto la nostra parte per garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale, senza interruzioni e con lo stesso standard qualitativo. Nulla cambierà per i cittadini nei servizi di raccolta rifiuti e pulizia urbana. Ora attendiamo l’esito della valutazione della commissione giudicatrice per procedere con una nuova aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla legge” .