Villa San Giovanni, i bambini della scuola primaria di Pezzo tornano in classe

Questa mattina, mercoledì 5 febbraio 2025, i bambini della scuola primaria di Pezzo torneranno in classe, dopo giornate di incontri continui con i genitori, ma anche tra tutte le istituzioni coinvolte, grazie soprattutto alla sensibilità e alla prontezza della Città Metropolitana.

Nella mattinata di lunedì 3, infatti, insieme alla dirigente scolastica Ottanà abbiamo visitato l’immobile di via Garibaldi in uso all’Istituto superiore “Nostro Repaci”: alla presenza dei dirigenti di Città Metropolitana si è preso atto della disponibilità della dirigente Spezzano ad ospitare in via momentanea e transitoria le cinque classi della primaria. L’autorizzazione di Città Metropolitana sarà attiva per il tempo necessario ai lavori che interesseranno l’immobile che ospita la scuola secondaria di primo grado di Cannitello.

Non è il primo intervento che quest’amministrazione si trova a dover realizzare per impermeabilizzare il tetto di Cannitello: si era già intervenuti nel 2022 e nel 2024 con interventi parziali e tampone quale, peraltro, sarà anche quello attuale, in attesa di poter reperire i finanziamenti necessari all’adeguamento e ristrutturazione dell’intero immobile.

Finanziamenti che il Comune di Villa San Giovanni aveva ottenuto nel lontano 2014, ma di cui la Città non ha beneficiato per i complessivi 3 milioni di euro stanziati per le scuole, per cui abbiamo ereditato nel 2022 plessi in pessime condizioni di manutenzione e conservazione. Sempre lunedì mattina, insieme alla dirigente Ottanà, abbiamo effettuato un sopralluogo con i tecnici nell’immobile di Cannitello: una parte della struttura presenta infiltrazioni piovane; l’altra parte è idonea a ricevere le classi.

La strumentalizzazione in atto degli ex amministratori di centrodestra e di alcuni degli attuali consiglieri comunali di Forza Italia non rispetta le famiglie e genera allarme rispetto alle condizioni di sicurezza e di salute dei nostri bambini. Comprendiamo la preoccupazione dei genitori, ma assicuriamo che essa possa essere superata. In questo momento non possiamo, come nel nostro stile, che dirci disponibili a spiegare nuovamente quali siano le reali condizioni dell’edilizia scolastica cittadina.

Ci auguriamo che il tema (che vede tante sensibilità sui social) porti cittadini, genitori, movimenti, associazioni, partiti politici, portatori di interesse, ad essere presenti all’incontro di cui a breve daremo luogo, data ed ora. Riteniamo che le amministrazioni si giudichino per le azioni che mettono in campo: quest’amministrazione comunale sta facendo il possibile e l’impossibile per risolvere problemi atavici, inadempienze e ritardi di cui questa Città sta pagando e continuerà a pagare per anni un alto prezzo. Abbiamo garantito ai Villesi un impegno serio e solo la verità: chi tenta di modificare la storia di questa città dal 2009 in poi lo sta facendo solo per ragioni non di interesse comune.

Leggi anche

Non si ferma certamente per questo, né per i falsi e immotivati attacchi che stiamo ricevendo, la nostra seria volontà di cambiare la rotta amministrando in maniera concreta, parlando ai cittadini con la verità, rimanendo credibili e dignitosi in tutte le scelte, anche quelle impopolari. Non resta dunque che vedersi e discutere, carte alla mano, di edilizia scolastica, di agibilità, di progettualità, di finanziamenti. Come sempre noi ci mettiamo la faccia sperando che gli altri facciano lo stesso: le famiglie hanno bisogno di serenità per fare le scelte giuste nell’interesse esclusivo dei loro figli e tocca a tutti noi (politici ed amministratori) fare in modo che la abbiano.

Giusy Caminiti (Sindaco di Villa San Giovanni) e Albino Rizzuto (Assessore ai Lavori Pubblici)