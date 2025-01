Villa, infiltrazioni d’acqua alla scuola di Pezzo: previsto il trasloco all’istituto Repaci

Lavori di impermeabilizzazione in attesa di condizioni meteo favorevoli. Intanto, oggi la scuola secondaria di Cannitello sarà chiusa per trasloco

Da lunedì i ragazzi che frequentano la scuola primaria di Pezzo, al momento ospitati presso l’immobile della scuola secondaria di Cannitello, saranno allocati nell’appartamento di via Garibaldi già in uso all’Istituto superiore “Nostro Repaci” per una locazione contratta dalla Città Metropolitana e attualmente ancora in essere. La decisione è stata assunta questa mattina di concerto con la dirigente dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII, la dottoressa Luisa Ottanà, dal momento che il plesso di Cannitello ha presentato delle copiose infiltrazioni di acqua piovana in due dei quattro bagni messi a disposizione degli alunni. L’impossibilità di utilizzare i suddetti servizi igienici rende indispensabile diminuire il numero di quanti fruiscono del plesso di Cannitello: da qui la decisione di spostare cinque classi, perché tante sono le aule disponibili nell’immobile di via Garibaldi.

Infiltrazioni di acqua e messa in sicurezza

Questa mattina a Cannitello abbiamo anche incontrato una nutrita rappresentanza di genitori che, nuovamente, hanno manifestato preoccupazione per le infiltrazioni di acqua dal tetto dell’immobile, una situazione che viene monitorata costantemente e che necessita di intervento per l’impermeabilizzazione dell’intero terrazzo di circa 1000 m². Il materiale è già stato acquistato da parte dell’ufficio tecnico, ma le condizioni metereologiche non permettono immediatamente di poter realizzare l’intervento.

“I piccoli alunni della scuola primaria di Pezzo, dunque, in via momentanea e transitoria, utilizzeranno delle aule che sono state fino a giugno scorso abitate dai ragazzi del liceo classico. La soluzione è stata trovata nell’immediato al sorgere della problematica grazie alla disponibilità immediatamente offerta dalla dirigente dell’Istituto del Nostro Repaci, la dottoressa Maristella Spezzano, e alla rinnovata disponibilità del sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà e dei dirigenti dei settori edilizia ed urbanistica. La collaborazione istituzionale è stata talmente efficace da permettere in diretta la comunicazione alle famiglie della decisione assunta, in attesa di formalizzare gli atti amministrativi che nel primo pomeriggio hanno portato alla pubblicazione dell’ordinanza di chiusura per domani venerdì 31 gennaio del plesso della scuola secondaria di Cannitello”.

Riorganizzazione temporanea

Una chiusura che permetterà, nella sola giornata di domani, il trasloco di quanto necessario per riallocare le cinque classi della scuola primaria di Pezzo e anche la redistribuzione delle sei classi della scuola secondaria di primo grado di Cannitello, che occuperanno la parte dell’immobile di Cannitello non soggetta a infiltrazioni di acqua piovana. L’attenzione verso le scuole è massima, in attesa di poter concretizzare, con i finanziamenti necessari, un adeguamento strutturale e impiantistico di tutti i plessi di Villa San Giovanni che richiedono tali interventi.

Il Sindaco, la Giunta, il gruppo Consiliare Città in Movimento