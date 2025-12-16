City Now

Bluferries: torna operativo il porto di Villa San Giovanni

Ultimati gli interventi dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto

16 Dicembre 2025 - 08:42 | Comunicato Stampa

BLUFERRIES ()

Dal prossimo 17 dicembre, a partire dalla corsa delle 12:45, tornerà operativa per le navi di Bluferries , società di FS Logistix (Gruppo FS) , la parte dell’approdo di Villa San Giovanni , temporaneamente chiusa per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento strutturale dell’approdo da parte dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Il programma dei mezzi commerciali e dei veicoli privati prevede, nell’arco delle 24 ore:

  • partenze al minuto 45 di ogni ora;
  • partenze sia dal porto di Villa San Giovanni che da quello di Tremestieri;
  • servizio tutti i giorni, compresi i festivi.

Maggiori informazioni sono disponibili sui siti www.bluferries.it e www.fslogistix.com.

Villa San Giovanni Attualità