Bluferries: torna operativo il porto di Villa San Giovanni
Ultimati gli interventi dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
16 Dicembre 2025 - 08:42 | Comunicato Stampa
Dal prossimo 17 dicembre, a partire dalla corsa delle 12:45, tornerà operativa per le navi di Bluferries , società di FS Logistix (Gruppo FS) , la parte dell’approdo di Villa San Giovanni , temporaneamente chiusa per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento strutturale dell’approdo da parte dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.
Il programma dei mezzi commerciali e dei veicoli privati prevede, nell’arco delle 24 ore:
- partenze al minuto 45 di ogni ora;
- partenze sia dal porto di Villa San Giovanni che da quello di Tremestieri;
- servizio tutti i giorni, compresi i festivi.
Maggiori informazioni sono disponibili sui siti www.bluferries.it e www.fslogistix.com.