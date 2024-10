Villa, partono tutti. Falcomatà: ‘Tristissima pagina istituzionale’. Ma non finisce qui… – VIDEO

Purtroppo non finisce qui. Il sindaco spiega la situazione attuale

“Alle mie spalle le ultime macchine dei cittadini siciliani che stanno lasciando la Calabria. Si chiude finalmente una tristissima pagina della politica italiana ed istituzionale. Si conclude grazie al buon senso e con l’applicazione corretta dell’emergenza coronavirus“.

Come avevamo già anticipato ieri sera la situazione era in via di definizione. Nella tarda notte è arrivata la conferma anche da parte del sindaco Giuseppe Falcomatà che ha aggiornato i cittadini sulla situazione di Villa San Giovanni.

“Questa storia poteva concludersi prima e si potevano evitare 72 ore di fermo e si poteva evitare un cinema ed un teatro dell’assurdo – continua Falcomatà – L’importante è che questa situazione non si verifichi più. Da domani ci occuperemo della situazione sanitaria nella nostra città. Siamo molto stanchi e sotto pressione ma non possiamo mollare ora. Concentriamo le nostre forze solo su questo”.

Tutti a casa dunque. Ma non finisce qui. Perchè, come afferma il primo cittadino, qualcuno, la scorsa notte, sarebbe rimasto in città preferendo l’albergo messo a disposizione dal Governo.

“Ho avuto conferma da poco tuttavia della presenza di qualche persona che avrebbe dormito in un albergo della nostra città. Voglio capire come è stato possibile. Pare che l’ok sia arrivato dalla Regione Calabria”.

