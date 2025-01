Villa San Giovanni, si rinnova il ‘Tuffo di Capodanno’ nel segno della Traversata

Il nuovo anno è cominciato all’insegna del bel tempo, della convivialità e della Traversata dello Stretto. La cittadinanza villese ha vissuto nella mattinata del 1° gennaio il consueto Tuffo di Capodanno nello Stretto quando un nutrito gruppo di partecipanti si è ritrovato intorno alle ore 11:30 sulla spiaggia di Cannitello per scambiarsi gli auguri nel modo più originale possibile a queste latitudini. L’iniziativa è stata organizzata dal Centro Nuoto Villa e dalla Lega Navale Italiana – Sezione Villa San Giovanni, grazie alla preziosa collaborazione del Comune villese, la piscina Il Corallo e l’Avis locale.

Sorrisi e una buona dose di coraggio per i presenti, i quali non hanno esitato a tuffarsi in acqua e ad improvvisare una riuscitissima “gara” con 200 metri di nuoto e ritorno sulla spiaggia di corsa. Al termine del tuffo, l’attenzione si è spostata verso il brindisi d’auguri impreziosito da spumante, tè caldo e crespelle offerte dal Bar Boccaccio.

Leggi anche

Un rito condiviso per iniziare il nuovo anno

Tradizione rispettata anche quest’anno, dunque. La comunità villese ama ritrovarsi e radunarsi attorno al meraviglioso dono della natura che circonda Villa, quel mare e quella spiaggia che sarà teatro la prossima estate della 61esima Traversata dello Stretto.