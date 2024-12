Successo per il ‘Villaggio della Solidarietà’ di Reggio Cresce

Un evento i presso il suggestivo Chiostro di San Giorgio al Corso di cittadinanza attiva per supportare le cause sociali

Si è svolto ieri presso il suggestivo Chiostro di San Giorgio al Corso il “Villaggio della Solidarietà”, un evento promosso dall’associazione Reggio Cresce, impegnata da tempo nella cittadinanza attiva. L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerose associazioni del territorio che quotidianamente si dedicano con passione a tematiche di grande rilevanza sociale.

Volontari delle associazioni locali

Protagonisti della giornata sono stati i volontari delle associazioni che operano nei settori della donazione di organi e sangue, del supporto ai bambini con disabilità, oltre ai Lions, agli scout laici e a tutti coloro che dedicano il proprio tempo al prossimo. La manifestazione ha rappresentato un’occasione unica per mettere in rete queste realtà e far conoscere le loro attività alla cittadinanza.

Supporto delle autorità locali

La presenza istituzionale ha dato ulteriore valore all’evento: il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, l’Assessore regionale alle Politiche Sociali Caterina Capponi e il Presidente della Reggina Calcio Virgilio Minniti hanno portato il loro saluto, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra per affrontare le sfide sociali del territorio. Le loro testimonianze hanno evidenziato come il supporto congiunto tra istituzioni, associazioni e cittadini possa generare un cambiamento positivo.

Le parole della Presidente

“Il Villaggio della Solidarietà non è solo un evento, ma un segnale forte di comunità e partecipazione”, ha dichiarato Rosy Perrone, presidente di Reggio Cresce, sottolineando l’impegno collettivo che ha reso possibile questa iniziativa.

Reggio Cresce devolverà il ricavato della vendita di un set di matitine al “Mantello di San Martino, parrocchia Candelora”, dedicato a sostenere i senzatetto della città. Un gesto concreto che conferma la missione di Reggio Cresce nel prendersi cura delle fasce più vulnerabili della società.