Eccezionale vincita presso il Tabacchi Stadio di Reggio Calabria

Un avventore ha vinto 10.000 euro con un Gratta e vinci da 5 euro. È successo lo scorso 15 marzo a Reggio Calabria, quando un fortunato cliente si è presentato nella “Tabaccheria Stadio” situata in Via Stadio a Monte, per acquistare uno dei tagliandi della lotteria istantanea ed è riuscito ad assicurarsi una notevole vincita.

La reazione incredula del vincitore

Incredulità è stata la prima reazione dell’avventore quando ha appreso la notizia di aver vinto diecimila euro con un ‘Gratta e vinci’. “È un nostro cliente abituale, qualche volta acquista un gratta e vinci” spiega la titolare della tabaccheria. “Questa volta è riuscito a portare a casa diecimila euro grazie alla vincita ottenuta presso la nostra tabaccheria e ne siamo veramente contenti. È bellissimo vedere felici le persone, certo non è tra le vincite più alte del 2025, ma sicuramente è una somma che ti può aiutare considerevolmente nella vita di tutti i giorni.”

La Tabaccheria Stadio, dunque, si può confermare piuttosto fortunata, avendo partecipato alla felicità di un cliente che esce dal punto vendita reggino con un ‘Gratta e vinci’ alquanto importante in tasca e che il diretto interessato nemmeno immaginava.