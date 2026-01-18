Gioia Tauro, il maestro gelataio Salvatore Ravese conquista il primo posto al Sigep di Rimini

È calabrese il vincitore della Finale italiana del Gelato Festival World Masters, svoltasi sabato 17 gennaio nell’ambito del Sigep 2026 di Rimini.

Ad aggiudicarsi il primo premio assoluto è stato il maestro gelataio Salvatore Ravese, che, selezionato e valutato dalle giurie competenti, si è classificato primo tra oltre 1.500 gelatieri italiani, conquistando così l’accesso alla Finale Mondiale della competizione.

Il Sigep di Rimini, fiera internazionale di riferimento per il Food Service, si conferma un importante trampolino di lancio per le eccellenze enogastronomiche calabresi, capaci di distinguersi su scala nazionale e internazionale.

Tra i talenti emergenti figura proprio Ravese, che con la sua creazione ha raggiunto la vetta della classifica italiana e si prepara ora a rappresentare l’Italia nella competizione mondiale.