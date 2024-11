Vinitaly, successo per l’azienda reggina Romanella

Si conclude con un bilancio positivo la partecipazione a”Sol&Agrifood”, l’evento internazionale racchiuso dentro la grande vetrina “Vinitaly che si è svolto a Verona, per “Romanella” la storica azienda di Reggio Calabria specializzata nella produzione e distribuzione delle bibite analcoliche.

Per il marchio reggino, leader nel settore nel Mezzogiorno, ma presente anche sui mercati nazionale ed estero, sono stati numerosi i visitatori che nel corso della quattro giorni hanno scelto di fare tappa presso lo stand per le degustazioni dei prodotti offerti dall’azienda.

Fra questi anche il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, che ha fatto visita allo spazio espositivo accolto dall’amministratore della Romanella Drinks, Salvo Presentino.

“Siamo davvero soddisfatti – ha commentato lo stesso Presentino – per l’ottimo riscontro che abbiamo registrato in questa importante manifestazione. Siamo orgogliosi di poter contribuire a dare lustro alle eccellenze dell’enogastronomia e dell’agroalimentare, che la nostra regione e, in particolare, la provincia di Reggio Calabria possono vantare.

Anche di questo abbiamo parlato con il Presidente Oliverio la cui visita ci ha fatto enorme piacere poiché testimonia l’attenzione delle istituzioni verso quelle realtà che puntano e investono sulla qualità e sull’identità”.