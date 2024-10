Myenergy Viola, il Palacalafiore esulta per la vittoria contro Milazzo. Classifica e risultati

Si è conclusa la 16ª giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone H.

La Myenergy Viola riprende il cammino interrotto e vince divertendo il pubblico del Palacalafiore contro la Svincolati Milazzo. I neroarancio partono subito bene imponendo un break decisivo che gestiranno per tutta la gara.

Vittoria in trasferta per le due big in campo negli anticipi di ieri. Barcellona espugna il Palasport della Cittadella Universitaria dei padroni di casa del Castanea che nonostante l’ottima prova dell’ultimo innesto Incitti hanno ceduto nell’ultimo quarto sotto i colpi del solito Fernandez Peña. La Fortitudo Messina resta ancora a secco in campionato, non bastano i 39 punti di Marinelli contro Piazza Armerina.

Sugli altri campi, il big match combattutissimo tra Virtus Ragusa e Sala Consilina termina con la vittoria nei secondi finali dei padroni di casa ragusani che confermano il trend positivo. L’Orlandina travolge fuori casa la Bim Bum Rende di coach Carbone e mantiene la vetta della classifica in solitaria.

Di seguito i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno.

Risultati 16ª giornata

Castanea – Barcellona 77-84

Fortitudo Messina – Siaz Piazza Armerina 88-95

Bim Bum Rende – Orlandina 65-99

Virtus Ragusa – Sala Consilina 91-89

Basket School ME – Cus Catania 87-69

Myenergy RC – Svincolati Milazzo 90-80

Classifica Serie B – girone H

Orlandina 26

Virtus Ragusa 24

Myenergy RC 24

Sala Consilina 22

Siaz Piazza Armerina 20

Barcellona 20

Basket School ME 18

Svincolati Milazzo 16

Bim Bum Rende 10

Castanea 8

Cus Catania 4

Fortitudo Messina 0

Prossimo Turno

Cus Catania – Siaz Piazza Armerina

Sala Consilina – Bim Bum Rende

Barcellona – Virtus Ragusa

Svincolati Milazzo – Castanea

Myenergy RC – Fortitudo Messina

Orlandina – Basket School ME